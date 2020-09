Ferrovie: rimozione ordigno bellico a Belluno

Su ordinanza della Prefettura di Belluno, domani, martedì 22 settembre, la circolazione può subire modifiche per consentire il disinnesco e la rimozione di un ordigno bellico lungo la linea ferroviaria in corrispondenza della galleria Caminon I, in località Quero Vas.

Per consentire l’intervento degli artificieri, il treno regionale 10992 Padova-Belluno potrebbe avere un ritardo di circa mezzora.

Informazioni di dettaglio sui provvedimenti e i treni interessati sono consultabili sul sito web e al numero verde gratuito dell’Impresa ferroviaria.

Fonte FS News