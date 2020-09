Ferrovie: la livrea del futuro "TGV M" disegnata dai dipendenti di SNCF e Alstom

I dipendenti di SNCF e Alstom stanno lavorando alla progettazione della livrea di due prototipi di treni del futuro TGV M, il cui arrivo è previsto per 2024.

Julien Féré, direttore della comunicazione di Voyages SNCF racconta come nasce l’idea di questo concorso. Dice Féré: “Questo è ciò che rende completamente nuova questa competizione: abbiamo dato a tutti i dipendenti SNCF e Alstom un modello TGV M con il profilo del muso del treno, quello di un treno e il lato anteriore del muso. Ognuno è libero di esprimere la propria creatività, con qualche indicazione. Ovviamente, per poter essere scelto sarà necessario rispettare i valori di SNCF (e i suoi colori principali) nonché l’identità del progetto”.

“L’intento - dice Julien Féré - è quello di dare ai dipendenti delle due aziende la voglia di mettersi in gioco creativamente prima (a settembre) e poi di far loro scegliere la livrea preferita (da metà ottobre, voto delle livree che sono state presentate).

Tuttavia, questa competizione ha anche uno scopo esterno poiché dal prossimo anno i due convogli TGV M rivestiti con le livree vincenti (un Alstom e uno SNCF) viaggeranno sul serio, prima su circuito chiuso e poi su rotaie. I convogli saranno visibili a tutti e verranno fatte delle foto che circoleranno sui social e sulla stampa. Verrà raccontata la storia di questo TGV M che è stato concepito insieme ai dipendenti delle due società. Lo spirito collaborativo è all'origine del progetto. E questo valore sarà espresso forte e chiaro sulla livrea del prototipo”.

Prosegue Julien Féré: “Per il momento il risultato è abbastanza aperto e aspettiamo di vedere le sorprese che ci riserveranno i dipendenti di SNCF e Alstom. In meno di una settimana con Alstom, abbiamo raccolto più di cento partecipazioni.

Sarà necessario immortalate questa operazione senza precedenti sui modelli per riportare in vita la livrea e l’identità ancor prima che venga applicata su larga scala al treno. E a seconda dell’entusiasmo interno (ed esterno) raccolto, sarà indubbiamente necessario pensare a delle varianti in modo che ognuno possa possedere un "pezzetto" di TGV M. Tanto più che l’applicazione di questa livrea unica nel 2021 coinciderà con i 40 anni del TGV!”.