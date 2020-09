Ferrovie: EAV, primo giorno di lavoro per 38 nuovi assunti

“Questa mattina a Ponticelli accogliamo altri 38 neoassunti al primo giorno di lavoro: il più giovane ha 21 anni, il meno giovane 49”.

"Abbiamo anche visionato altri 2 treni revampizzati da immettere in servizio sulla circumvesuviana. Abbiamo rinnovato quasi il 20 per cento della forza lavoro e del parco treni. Ma non basta. Andiamo avanti nonostante il Covid-19.

Il percorso è lungo. Siamo a 400 assunzioni e a 29 treni sulle linee EAV (tra nuovi e revampizzati). Puntiamo ad altre 100 assunzioni entro 6 mesi, che diventeranno 200 entro 12 mesi. Alla fine speriamo di assumere tutti i rimasti in posizione utile in graduatoria. Per i treni, abbiamo 55 treni ordinati”, spiega il presidente dell’Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio. Tra i nuovi assunti anche un 21enne, nato in Italia da genitori dello Sri Lanka.