Ferrovie, Federalberghi: "Per Trenitalia Calabria sempre più distante" ma ci sono i lavori

Una polemica che si basa probabilmente su una base errata sta coinvolgendo FederAlberghi Calabria e Trenitalia.

"Trenitalia – si legge in una nota di FederalAberghi Calabria – “alla chetichella” sostituisce il treno. Basta fare una facilissima visita sul sito di Trenitalia e ci si accorge subito che le Frecce di Trenitalia da lunedì incredibilmente allungano i tempi di percorrenza delle loro corse. Infatti sino a Domenica, da Reggio Calabria a Roma Termini (e viceversa) il Freccia Argento impiega(va) poco più 5 ore. Da lunedì in poi da Reggio Calabria a Roma Termini (e viceversa) il Freccia Argento scomparirà e sarà sostituito dal Freccia Rossa che impiegherà 6 ore e 15 min".

"Ci potremmo infilare – dice il segretario generale Francesco Perino – in facilissimi commenti sull’alta velocità, sulla distanza, sui tempi, sulle frecce senza Wi-Fi e senza servizi, sui costi ma non lo facciamo, sperando che il collegamento veloce della Calabria con la Capitale e con il resto d’Italia sia un diritto da garantire per un’intero territorio. Poiché, però, queste Frecce erano oramai parte integrante degli spostamenti dei calabresi (erano infatti sempre pieni) vi ricordiamo i vecchi e nuovi orari del treno mattutino di andata e pomeridiano del ritorno» che evidenziano l’incremento di un’ora e 10 minuti nella percorrenza precedente. Inutile sottolineare – evidenzia la nota – che da Milano a Rona i 600 km si percorrono in tre ore circa".

La garbata “protesta” è stata inviata oltre che a Trenitalia anche a tutti i parlamentari calabresi ma si basa su un errore di fondo.

Per lavori, infatti, da stanotte e fino all'11 ottobre la Linea a Monte del Vesuvio Salerno - Napoli chiude. I treni devono quindi percorrere le linea storica e poi per forza fare ingresso a Napoli Centrale con un perditempo notevole. RFI aveva comunicato questi lavori specificando anche l'allungamento delle percorrenze lo scorso 2 settembre (Ferrovie: si lavora sulla Linea a Monte del Vesuvio).