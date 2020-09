Ferrovie, Sardegna: un progetto di legge per le Ferrovie Turistiche

PD, LeU, Progressisti e M5S, hanno presentato una proposta di legge - primo firmatario Salvatore Corrias - per la gestione e la valorizzazione delle Ferrovie Turistiche della Sardegna.

Ricordiamo che l’istituzione delle ferrovie turistiche è stata già sancita con la Legge 128 approvata dal Parlamento nel 2017. Si tratta ora di disciplinarne, anche in Sardegna, la sua applicazione, riconoscendo che le linee in disuso, quelle che attraversano zone di particolare pregio culturale e paesaggistico, sono un’importante risorsa per la crescita e lo sviluppo dei territori.

L’utilizzo delle linee ferroviarie dismesse e dei rotabili storici, a cui andrebbero ad aggiungersi i ferrocicli, i veicoli a pedalata naturale o assistita in possesso di requisiti che ne garantiscono lo spostamento e l’utilizzo in sicurezza, potrebbe diventare una modalità alternativa di fruizione turistica del territorio.

Soprattutto delle zone interne ma non solo, considerato che le tratte individuate dalla legge nazionale sono la Mandas-Arbatax, la Isili-Sorgono, la Sassari-Palau Marina e la Macomer-Bosa. “Per questo tutti i gruppi che rappresentano l’opposizione in Consiglio Regionale convergono sulla proposta”, ha dichiarato l’on. Corrias.

“Compito della Regione non dovrà essere, dunque, esclusivamente assicurare il trasporto turistico e la manutenzione delle linee ma, altresì, definire in maniera partecipata e trasparente, i criteri attuativi anche riguardo alla gestione delle connesse attività commerciali che, già, hanno mostrato interesse all'affidamento. Abbiamo numerosi esempi in Europa, di paesi che hanno avviato progetti di valorizzazione in chiave turistica delle linee ferroviarie e i dati, soprattutto in termini occupazionali, sono molto incoraggianti.

Riteniamo che questa proposta di legge rappresenti un ulteriore tassello nella costruzione di un modello di turismo integrato con i territori e con le loro vocazioni originarie e, perciò, più responsabile e sostenibile”.