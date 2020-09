Ferrovie: via allo studio di fattibilità per la Ascoli Piceno-Antrodoco

Un treno per Roma il Comitato che chiede la realizzazione della Ferrovia dei Due Mari, anticipa una importante novità.

"È con immenso piacere che comunichiamo il raggiungimento di un altro importante traguardo di una battaglia - ormai decennale - per la realizzazione della “Ferrovia dei due mari”.

Abbiamo infatti ricevuto comunicazione da parte della Ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli dell’approvazione dello studio di fattibilità per il tronco ferroviario Ascoli Piceno-Antrodoco, ovvero, i restanti 80 km di ferrovia da realizzare per unire Roma all’Adriatico.

Se lo studio darà esito positivo, questa importante opera strategica riuscirà finalmente a dotare il nostro territorio di un dignitoso asse di collegamento con il Tirreno che permetterà di fare rete tra i numerosi borghi storici e città d’arte del Centro Italia, avvicinare il territorio piceno alla capitale d’Italia e ai suoi aeroporti internazionali con mezzi e tempistiche adeguati ed un conseguente aumento dei flussi turistici, fornire al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e a quello dei Sibillini di un mezzo di trasporto più sostenibile rispetto a quello su gomma e dare infine un nuovo respiro alle attività economiche ed imprenditoriali di un territorio, il nostro, martoriato dagli eventi sismici e che tuttora stenta a ripartire.

All’inizio di questo percorso erano in molti a vederci come dei visionari, ma nel tempo abbiamo constatato una sempre maggiore consapevolezza rispetto a questo tema alimentata tra l’altro dalle numerose problematiche a livello infrastrutturale che stiamo vivendo negli ultimi anni.

Una cosa ci teniamo a ribadirla ancora: l’Associazione Italia Nostra e il Comitato “Un treno per Roma” continueranno a vigilare e a portare avanti le ragioni - ormai note - per la realizzazione della Ferrovia dei due mari fino a quando non vedremo partire il primo treno con destinazione Roma".