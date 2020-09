Ferrovie: addio al Thellò notturno, ma restano le polemiche

Il collegamento, come sappiamo, è purtroppo andato ma le polemiche, in regione Lombardia, non accennano a calmarsi.

La soppressione del Thellò notturno Milano-Parigi e viceversa, cancellato il 10 marzo in piena emergenza Covid e mai più ripristinato, non ha avuto ripercussioni soltanto sui viaggiatori ma anche sui lavoratori che prestavano servizio a bordo e in particolare su quelli della Gate Gourmet, che assistevano i passeggeri su quella tratta, a cui Thellò e Gruppo FS hanno comunicato la rescissione del contratto.

Alla commissione attività produttive del consiglio regionale lombardo era prevista una audizione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori e anche di Thellò e del Gruppo FS ma le aziende non si sono presentate limitandosi a comunicare, con una nota, la rescissione del contratto per un servizio che al momento non riprenderà.

«È un atteggiamento vergognoso, non si ha rispetto per il territorio lombardo e per i lavoratori. La nostra Regione merita un servizio di lunga percorrenza verso destinazioni europee e non soppressioni che ci isolano: una scelta in controtendenza con il resto d’Europa dove vengono potenziate le offerte ai viaggiatori», commenta Nicola Di Marco del M5S.

«Ora - aggiunge - è necessario garantire ai lavoratori della Gate Gourmet, che assistevano i passeggeri sulla tratta, di essere riassorbiti presso altri appalti ferroviari del gruppo FS o Trenord e lavorare per ripristinare le corse cancellate e rilanciare i treni a lunga percorrenza verso altri Stati».