Ferrovie: il paradosso di Saluzzo, niente treni ma cartelli nuovi in stazione

La modifica era probabilmente prevista da tempo e altrettanto probabilmente RFI non è a conoscenza dei contratti di servizio di Trenitalia, tuttavia la novità risulta quantomeno curiosa.

Nessun treno in transito, ma cartellonistica nuova di zecca. Questa la singolare situazione della stazione ferroviaria di Saluzzo, sottolineata con un post sulla sua pagina Facebook istituzionale dal sindaco Mauro Calderoni, a pochi giorni dalla notizia della sospensione dei collegamenti da e per Savigliano che aveva generato non poche polemiche e che aveva acceso anche il Consiglio comunale saluzzese.

"Ci prendono in giro?", chiede ironicamente ma non troppo il primo cittadino. "Esattamente tre giorni dopo la conferma della sospensione a tempo indeterminato del servizio ferroviario, - scrive Calderoni - alla stazione di Saluzzo hanno aggiornato la cartellonistica. Nell’epoca della politica degli slogan questo è un capolavoro di narrazione che poteva riuscire solo alla Lega".

Va detto, però, che la gestione della cartellonistica nelle stazioni spetta a RFI.