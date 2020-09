Ferrovie: in arrivo il primo "Pop" di Trenitalia per la Calabria?

La Calabria potrebbe presto entrare nella cerchia delle regioni che hanno sui suoi binari il nuovissimo materiale di Trenitalia.

Stando a fonti ben accreditate per quando non ufficiali, sarebbe attualmente in viaggio il primo ETR 104 "Pop" proprio per la Calabria che dovrebbe raggiungere la regione nella giornata di domani.

Secondo quanto abbiamo appreso si dovrebbe trattare dell'ETR 104 n.043 appena uscito dalla Alstom di Savigliano.

Non ci resta che attendere per vedere se questa indiscrezione corrisponde a realtà considerando che al momento nulla è trapelato né da Trenitalia né dalla giunta regionale su una possibile data di presentazione.