Ferrovie, la giornata di oggi in Borsa: su PKP, giù Talgo

Vediamo come sono andate nella seduta odierna della Borsa le aziende del settore ferroviario quotate.

Seduta in calo per gran parte dei titoli del comparto ferroviario. Peggio di tutti fa Talgo che a Madrid chiude a 3,850 euro con -0,055 (-1,41%). Negative anche FNM che a Milano finisce a 0,6000 euro con -0,0060 (-0,99%) e Alstom che a Parigi xx termina a 45,47 euro con -0,37 (-0,81%).

In lieve ribasso CAF che a Madrid chiude a 29,800 euro con -0,050 (-0,17%) e Vossloh che a Francoforte finisce a 35,500 euro con -0,050 (-0,14%).

Stabile oggi il titolo della società polacca Newag che a Varsavia termina invariata a 27,40 zloty.

Chiusura decisamente positiva per PKP che a Varsavia chiude a 11,60 zloty con +0,24 (+2,11%), mentre sono in lieve rialzo Siemens che a Francoforte finisce a 119,11 euro con +0,87 (+0,74%), Stadler Rail che in Svizzera termina a 39,38 franchi svizzeri con +0,24 (+0,61%) e Jungfraubahn che sullo stesso chiude a 122,00 franchi svizzeri con +0,40 (+0,33%).

Con la borsa di Toronto ancora aperta, Bombardier è al momento a 0,415 dollari canadesi dopo l'ultima chiusura a 0,435. I dati riportati hanno ovviamente carattere indicativo; qualsiasi decisione operativa basata su di essi è presa dall'utente autonomamente e a proprio rischio.