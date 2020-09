Ferrovie: Confcommercio Pesaro e Urbino chiede il ripristino della Fano-Urbino

Nei giorni scorsi la Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord ha incontrato diversi candidati alle elezioni del Consiglio Regionale delle Marche dei prossimi 20/21 settembre.

"Negli incontri con il candidato Mangialardi e con i candidati del Movimento 5 Stelle e del Centro Destra - scrive in una nota confcommercio - abbiamo esposto le richieste del mondo del commercio e del turismo per la prossima Consigliatura Regionale.

Abbiamo sottolineato l’esigenza di completare e realizzare la Fano-Grosseto con il traforo della Guinza, il collegamento della Vallata del Metauro con la Vallata del Cesano e Fabriano e quindi la Quadrilatero per togliere dall’isolamento una parte fondamentale della nostra Provincia; abbiamo chiesto celerità e risorse per il ripristino della ferrovia Fano-Urbino anche in ossequio alla legge che ha istituito la ferrovia turistica Fano-Urbino".