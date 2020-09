Ferrovie: Mercitalia Logistics si rinforza su Bologna

È stato incrementato il numero delle connessioni ferroviarie giornaliere in Interporto Bologna con Mercitalia Logistics.

A partire da settembre 2020 infatti la società del Gruppo FS ha potenziato le relazioni già esistenti su Bari, Catania, Marcianise e Torino rendendole giornaliere e facendo diventare Bologna Interporto uno snodo centrale nella propria rete.

Si tratta di treni di traffico tradizionale il cui carico avviene presso i magazzini della stessa Società.

L’incremento rappresenta per l'Interporto di Bologna un ulteriore passo avanti per diventare un gateway internazionale in grado di collegare il Nord e il Sud del nostro Paese e i principali nodi lungo la costa tirrenica e adriatica all'Europa continentale.