Ferrovie: Umbria, Trenitalia avvia i rimborsi degli abbonamenti regionali causa Covid

Dopo Abruzzo, Lazio e Provincia autonoma di Trento, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Liguria, e Marche (Ferrovie: Trenitalia, avviati i rimborsi degli abbonamenti regionali causa Covid) anche in Umbria è possibile chiedere il rimborso degli abbonamenti regionali sfruttati parzialmente o rimasti inutilizzati a causa del Covid-19.

Può fare richiesta chi possiede un abbonamento regionale o un abbonamento UmbriaGO venduto attraverso la rete Trenitalia.

Dichiarazione sostitutiva e moduli di richiesta compilati possono essere inviati via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; spediti tramite posta all'indirizzo Trenitalia SpA – Divisione Trasporto Regionale – Direzione Regionale Umbria – Piazza Vittorio Veneto snc (area FS) – 06124 Perugia; oppure consegnati in biglietteria.

Il rimborso avviene attraverso l’erogazione di un voucher, spendibile in un'unica transazione entro un anno. Maggiori informazioni su trenitalia.com.