Ferrovie: imbrattano il treno, writers denunciati a Porto d’Ascoli

Sono 2.057 gli identificati, 2 arrestati, 6 denunciati a piede libero, 231 i servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 136 i treni scortati.

È il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nella settimana appena terminata. In particolare, sono stati denunciati dai poliziotti di Ancona due giovani writers italiani per aver imbrattato un convoglio in sosta nella stazione di Porto d’Ascoli.

Sempre ad Ancona la Polfer ha restituito a una donna cinese una borsa dimenticata all'interno dei bagni di stazione nella quale vi erano 900 euro in contanti.