Ferrovie, Canada: carri giù dal ponte, spettacolare incidente a Hope [VIDEO]

Spettacolare incidente ferroviario nella giornata di ieri in Canada.

Canadian National Railway ha comunicato che almeno 60 carri che trasportavano cloruro di potassio sono deragliati a Hope, in Columbia Britannica.

L'azienda afferma che non ci sono stati feriti né incendi e che non sono coinvolte merci pericolose. Secondo le informazioni preliminari i carri sono deragliati da un ponte ferroviario. La compagnia ha comunque dovuto inviare una squadra di esperti ambientali e un appaltatore esterno sul luogo dell'incidente perché diversi vagoni con il loro contenuto sono finiti in acqua.

Il treno era composto da circa 200 carri e dei 60 che sono usciti dalla sede 20 si sono aperti e rovesciati.

CN dice che la causa dell'incidente è sotto inchiesta e il Transportation Safety Board afferma che raccoglierà informazioni e valuterà ogni dettaglio per capire la dinamica.