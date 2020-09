Ferrovie: Mezzolombardo, stanziati 7 milioni per i passaggi a livello della Trento-Malé

Esprime soddisfazione Denis Paoli, consigliere provinciale della Lega, per il finanziamento garantito a Mezzolombardo dalla giunta Fugatti all’interno del piano di investimenti che ammonta a 83 milioni totali.

“In seguito all’attuazione di una mia proposta di ordine del giorno, approvata dal Consiglio provinciale nel luglio 2019, Mezzolombardo vedrà finalmente avviare un iter utile a mitigare l’annoso problema del traffico causato dai passaggi a livello della ferrovia Trento-Malé”.

Alla cittadina sono stati infatti assegnati 7 milioni di euro, su cui verte l’ipotesi di realizzazione di un sottopasso che permetterà di incanalare gran parte del traffico veicolare di attraversamento, facendolo transitare al di sotto dei binari.

“Da uno studio di fattibilità preliminare, che prende in considerazione varie soluzioni alternative, emerge che l’ipotesi più promettente è quella che interviene sul passaggio a livello in Corso del Popolo, interrando il tratto di strada in prossimità del convento dei frati Francescani e connettendo le varie arterie stradali interessate con un impatto minimo sia sulla rete viaria che sugli accessi alle proprietà private circostanti – spiega il consigliere leghista –. Resta comunque un’ipotesi che dovrà essere confermata nelle successive fasi di progettazione tramite anche un confronto diretto con l’amministrazione comunale”.

Da molto tempo i residenti di Mezzolombardo lamentano i forti e frequenti dovuti alla presenza dei passaggi a livello della ferrovia Trento-Malé situati nel centro del paese. Con il passaggio del treno le sbarre possono rimanere chiuse anche per più di 5 minuti, generando così lunghe code di veicoli responsabili di una vera e propria spaccatura tra i due lati del paese.

“Oggi viene finalmente avviato l’iter – conclude uno soddisfatto Denis Paoli – per trovare una soluzione concreta a tali problemi di congestione stradale”.