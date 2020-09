Ferrovie: primi servizi regolari per le nuove 483 di GTS Rail [VIDEO]

Sono entrate regolarmente in servizio (e non si capisce perché non avrebbero dovuto) le "nuove" macchine di GTS Rail.

Acquistate da Sistemi Territoriali diverse settimane fa e ancora contraddistinte da una livrea probabilmente provvisoria, le 483.025 e .026 sono utilizzate alla testa di treni merci lungo la penisola.

Qualche giorno fa la seconda delle due è stata vista sul Piacenza-Tarvisio come testimonia la foto e il video al minuto 9:13 a Treviso opera rispettivamente di Trainspotting Venice e Alex E464.

Non sappiamo quanto durerà questo ibrido bianco/nero e arancione ma senza dubbio rappresenta una particolarità che per quanto a nostro modo di vedere non bellissima è certamente apprezzata dagli appassionati.