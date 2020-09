Ferrovie: vista dal dentro, il video delle nuove cisterne Lotras [VIDEO]

Non capita tutti i giorni di poter vedere l'interno di una ferrocisterna.

L'opportunità viene "offerta" da Lotras, società che possiede e gestisce una delle più grandi flotte vagoni per il trasporto di liquidi alimentari d’Europa.

Si tratta di vagoni con una capienza singola di 600 hl ca., concepiti ad hoc per questa tipologia di trasporto, curati in ogni singolo dettaglio, capaci di garantire sicurezza in un settore particolarmente delicato, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie.

Da diversi anni la Lotras si è specializzata sul trasporto intermodale, ampliando i servizi attraverso Vagoni Polivalenti di ultima generazione.

In un video pubblicato su Vimeo qualche giorno fa, la compagnia mostra proprio le sue nuove cisterne con annessa una bellissima vista interna. Un video che permette di apprezzare l'impegno di Lotras nei trasporti multimodali e il contributo storico alla crescita economica del territorio e del Paese.