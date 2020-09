Ferrovie: la Palermo Notarbartolo - Palermo Giachery

La linea Palermo Notarbartolo-Giachery-Marittima, chiamata anche Linea B del servizio ferroviario metropolitano, oggi è in fase di ampliamento per la costruzione dell'anello ferroviario.

Una linea sottovalutata e per certi aspetti carente di manutenzione, ma dalle ampie funzionalità, capace di collegare parecchie zone, scuole e quartieri, usata molto da studenti e pendolari. Vediamo come può essere sfruttata al meglio!

Storia della linea

La Ferrovia Palermo Notarbartolo-Palermo Marittima è una breve linea ferroviaria di circa 4 km (esattamente 3,488 km) che si dirama dalla linea Palermo-Trapani; nata inizialmente come linea merci di collegamento con il porto poi aperta al traffico passeggeri.

Il collegamento con il porto è esistito fin dal 15 settembre 1874 (R. Giuffrida) esso però avveniva in un altro ramo di ferrovia che dalla stazione centrale arrivava in zona tribunale (in seguito all'apertura della stazione Lolli 1891 venne attivato lo scambio di diramazione per la linea per Trapani, bivio Madonna dell’Orto/Bivio Olivuzza, odierna via Giovanni Pacini) e proseguiva in trincea sotto viale Libertà fino ad arrivare (quasi alla via Ximenes) al piano Ucciardone e al Porto di Palermo, fu così fino al 1957.

In seguito all'espansione della città e del porto fu deciso di spostare il traffico merci presso un’altra area ferroviaria e fu così che nel 1953 venne attivato il nuovo raccordo per il porto di Palermo. Collegato con il tracciato della stazione Lolli, esso proseguiva affiancato alla linea per Trapani e poi attraverso la galleria “Ranchibile” sotto via Lazio sino alla stazione Sampolo e alla nuova stazione marittima. La sua attivazione non comportò l’immediata chiusura del vecchio raccordo, infatti la stazione Sampolo entrò in esercizio nel 1954 e i lavori di riordino dello scalo marittimo proseguirono. Nel 1957 il vecchio raccordo fu posto fuori esercizio e da quel momento tutto il traffico passò sul nuovo tracciato.

Il capolinea originario era presso la stazione di Palermo Lolli, sostituita nel 1974 dall'attuale stazione Palermo Notarbartolo. Nel 1979 il tronco Palermo Centrale - Palermo Notarbartolo - Palermo Marittima venne elettrificato. La linea Palermo Notarbartolo – Palermo Porto iniziò il servizio passeggeri in occasione dei mondiali di calcio di Italia '90.

Il servizio ferroviario metropolitano di Palermo venne attivato il 26 maggio 1990 sulla tratta da Palermo Centrale a Giachery. I treni percorrevano il primo tratto fino a Palermo Notarbartolo della linea per Trapani già esistente e quindi la linea per il porto inizialmente prevista solo per trasporto merci. Sul tracciato da Palermo Notarbartolo a Palermo Marittima furono attivate le fermate di Imperatore Federico, Fiera e Giachery edificate con moduli prefabbricati, mentre non fu realizzato, per motivi doganali, il capolinea previsto all’interno dell’area portuale.

L’opera venne realizzata per facilitare gli spostamenti verso lo Stadio della Favorita. Nell'occasione fu anche costruita la fermata Vespri aperta negli anni '90 nei dintorni dell’ospedale civico, attiva fino al 2010 in superficie e dopo lavori di raddoppio nel passante ferroviario riaperta in sotterranea nel 2012.

Stazione Notarbartolo

La stazione di Palermo Notarbartolo è una delle principali stazioni ferroviarie della città di Palermo, punto di snodo di due delle principali linee del servizio ferroviario metropolitano: il passante (linea Palermo Centrale-Punta Raisi) e l’anello ferroviario (Palermo Notarbartolo-Palermo Giachery) e punto di interscambio con i Terminal delle linee tranviarie 2, 3, 4 oltre a autobus urbani e stazione dei Taxi.

La stazione ferroviaria di Palermo Notarbartolo fu inaugurata il 26 maggio del 1974 prendendo il nome dall'omonima via che la affianca. Essa nacque per snellire il traffico cittadino condizionato da circa 10 passaggi a livello che di fatto "tagliavano in due" la città. Con l'apertura della stazione Notarbartolo fu dismessa la vecchia Stazione Lolli ubicata nella omonima piazza.

La stazione Notarbartolo posta a Nord della città permette di raggiungere con i collegamenti che si interfacciano su di essa, grazie ad un collegamento Tram-Bus, numerose scuole e la stazione permette di arrivare con treno in direzione Palermo Centrale all'Università di viale delle Scienze in appena 8 minuti.

Dintorni e distanze a piedi:

Via Notarbartolo (2 min. / 150m)

Via Sciuti / Shopping (2 min. / 170m)

Via Terrasanta (5 min. / 400m)

Giardino Inglese (10 min. / 800m)

Via Libertà (10 min. / 850 m)

Carcere minorile Malaspina (11 min. / 900m)

Scuole statali vicini alla stazione comprendendo Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°, Secondaria di 2°, nel raggio di 1 Km = 25

Alcune delle scuole: I.C. Giotto/Cipolla Borsellino, Albert Einstein.

Stazione Imperatore Federico (Stadio)

La stazione di Imperatore Federico-Stadio è una fermata ferroviaria, posta sulla linea per il porto, in vicinanza con lo Stadio di Calcio Renzo Barbera. La stazione prende il nome dalla via Imperatore Federico, su cui si trova il fabbricato viaggiatori.

Lo stesso è una struttura prefabbricata, costruita sulla via Imperatore Federico e collegata al marciapiede tramite una scala fissa, una scala mobile e un ascensore idoneo all'accoglimento di carrozzine per disabili. La fermata conta un solo binario, posto in trincea e servito da un marciapiede coperto da una pensilina.

Dintorni e distanze a piedi

Inizio Via Libertà (8 min. / 600 m)

Stadio Renzo Barbera (12 min. / 900 m)

Salita Monte Pellegrino (12 min. / 900 m)

Parco della Favorita (15 min. / 1,2 km)

CTO (16 min. / 1,2 km)

Ospedale Villa Sofia (22 min. / 1,7 km)

Scuole statali vicini alla stazione comprendendo Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°, Secondaria di 2°, nel raggio di 1 Km = 14

Alcune delle scuole: I.C. G. Marconi, I.S. Einaudi – Pareto, Liceo Artistico Statale Catalano

Stazione Fiera

La stazione di Fiera è una stazione ferroviaria, posta sulla linea per il porto. Prende il nome dalla Fiera del Mediterraneo, posta nelle vicinanze. Il fabbricato viaggiatori è una struttura, costruita in via Margherita de Simone, (traversa via dell’Autonomia Siciliana) e collegata alla banchina tramite una scala. La stazione conta due binari per il servizio viaggiatori, posti in trincea e serviti da un marciapiede centrale coperto da una pensilina e da scale mobili e un ascensore.

La stazione di Fiera, è parte della stazione di Palermo Sampolo, abilitata al solo traffico merci.

Dintorni e distanze a piedi:

Via Autonomia Siciliana (2 min. / 150 m)

Fiera del Mediterraneo (6 min. / 450 m)

Enel via G. Alessi (7 min. / 550 m)

Salita Monte Pellegrino (14 min. / 1 km)

Porto Acquasanta (17 min. / 1,7 km)

Scuole statali vicini alla stazione comprendendo Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°, Secondaria di 2°, nel raggio di 1 Km = 19

Alcune delle scuole: I.C. Giovanni XXIII /Piazzi, I.T.C.G. Duca Abruzzi –Grassi, Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro

Stazione Giachery

La stazione di Giachery è una fermata ferroviaria, posta sulla linea per il porto. Prende il nome dalla piazza Giachery, su cui prospetta il fabbricato viaggiatori. Il fabbricato viaggiatori è una moderna struttura, collegata alla banchina tramite una scala. La fermata conta un unico binario, posto in trincea e servito da un marciapiede coperto da una pensilina. La linea ferroviaria prosegue come raccordo all'interno dell'area portuale, adesso dismesso per lavori di potenziamento dell’anello ferroviario. La fermata attualmente è capolinea dei treni regionali per Palermo Notarbartolo.

Dintorni e distanze a piedi:

Mercato Ortofrutticolo (2 min. / 190 m)

Mercato via Montalbo (5 min. / 350 m)

Carcere Ucciardone (5 min. / 450 m)

INPS (8 min. / 550 m)

Giardino Inglese (9 min. / 700 m)

Porto di Palermo (10 min. / 800 m)

Palazzo de Gregorio (10 min. / 850 m)

Museo Arsenale Palermo / Polo museale del mare (11 min. / 950 m)

Cantieri Navali (12 min. / 900 m)

Politeama (18 min. / 1,3 km)

Scuole statali vicini alla stazione comprendendo Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°, Secondaria di 2°, nel raggio di 1 Km = 16

Alcune delle scuole: I.C. Karol Wojtyla, I.T.I. Vittorio Emanuele III, Liceo Classico G. Garibaldi, Liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà

Negli anni '90 doveva anche essere costruita la fermata Palermo Marittima all’interno del porto, ma per problemi doganali non fu fatta. Adesso con l’estensione dell’anello ferroviario è prevista una fermata nei pressi del varco santa Lucia del porto di Palermo.

I treni attualmente sono effettuati da Trenitalia e cadenzati a frequenza di 30 minuti da Palermo Notarbartolo a Giachery e viceversa e la tratta completa viene coperta in meno di 15 minuti. I treni sono del tipo Automotrici ALn 668 oppure a volte Minuetti elettrici ME o Diesel MD (ALe/ALn 501-ALe/ALn 502)

Il servizio funziona purtroppo nei soli giorni feriali (dal lunedì al sabato) a partire dalle 06:07 (Pa.Not-Giach.) fino alle 21:09 ultimo treno (Giach.-Pa.Not.). Il biglietto costa 1,70 € e dura 90 minuti per una sola direzione.

Le foto sono state scattate prima dei lavori in corso riguardo l’anello ferroviario. Infatti la linea Notarbartolo-Giachery è stata sospesa dal 4 maggio al 13 settembre 2020 per permettere i lavori di rinnovamento i binari, traversine, impianto tecnologico e costruzione camerone per la futura fermata Lazio-Libertà. Quando finiranno i lavori di ampliamento del primo stralcio della linea essa sarà formata quindi anche da tre nuove fermate: Lazio-Libertà, Porto, Politeama.

Articolo di Davide Bommarito con la preziosa collaborazione di Fabio Settimo Marineo e l’Associazione Sicilia in Treno

Foto Imperatore Federico stadio di Patrick1977 - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70733429

Banchina binari Fiera di Coelum - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82092307

Banchina binari Giachery di fmd40 - Flickr: FS fermata Palermo Giachery, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23138550

Stazione Notarbartolo di HowRapid - Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79210868

ALn 668 a Notarbartolo di Vito Manno