Ferrovie, Piemonte: i pendolari contro il taglio dei servizi a Biella

Riceviamo e pubblichiamo ancora sui tribolati trasporti in Piemonte.

"Apprendiamo a mezzo stampa, precisamente dalle colonne de Il Sole 24 Ore, che anche la nostra linea Biella - Novara è inserita tra le tratte da elettrificare da parte di FS entro il 2024/2025.

Ottima notizia, ma ogni investimento in infrastrutture va accompagnato da un servizio adeguato in termini di quantità e qualità di treni.

Giusto oggi scopriamo però che dal 14 settembre non verrà ripristinato alcun servizio pre-covid (oggi il servizio ferroviario biellese è ridotto drasticamente fino a -50% nei fine settimana), ma resteranno soppresse tantissime corse che creeranno ulteriori immotivati disagi all'utenza o rendendo poco fruibile il servizio ai turisti (tanto più che ci confermano che il contratto di servizio con Trenitalia è stato rescisso e si viaggerà a vista fino a fine anno in attesa di rinnovo).

Ha poco senso mantenere corse a ranghi ridotti, visto che lunedì 14/9/20 vi sarà la riapertura delle scuole con notevole afflusso di viaggiatori, interno ed esterno rispetto al capoluogo. È fondamentale, per il Biellese intero, investire oggi nella mobilità elettrica i fondi disponibili per le ferrovie regionali poichè sono davvero importanti.

La Regione Piemonte deve sfruttarli al meglio, elettrificando entrambe le linee Biellesi e contrattualizzando un'adeguata quantità in termini servizio ferroviario!

Da parte nostra resta la piena collaborazione e la disponibilità a continuare a lavorare con la Regione Piemonte e Agenzia Mobilità Piemontese al Tavolo Trasporti presso UIB sullo sviluppo a medio termine, ma vorremmo la garanzia di non trovarci tagli al servizio da parte dell'Assessorato Trasporti Regione Piemonte di punto in bianco.

Chiediamo quindi a tutti gli attori istituzionali del territorio e partecipanti al Tavolo Trasporti di mobilitarsi con noi a difesa delle linee biellesi e del servizio erogato che non può ridursi, penalizzando ulteriormente questi luoghi già colpiti pesantemente dalla crisi economica.

Attediamo riscontri da parte dell' Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte sul ripristino effettivo del servizio al 100% al più presto.

Nel Dettaglio si apprende dal sito della Regione Piemonte, che per le linee ferroviarie della provincia di Biella non è previsto alcun ripristino di corse a partire dal 14 settembre, cosi come richiesto ed atteso oltre che auspicato, sia dai viaggiatori che a livello istituzionale, https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/trasporto-pubblico-locale-piemonte-pronto-per-servizio-scolastico.

I viaggiatori, che resteranno a terra a partire da lunedì prossimo, sommando lavoratori e studenti, chiedono nello specifico che venga ripristinato dalla prossima settimana un servizio che dia garanzia negli spostamenti ovvero:

- FERIALI: * ripristino treno 4542 delle 7.20 Biella Santhià - rinforzo semiorario che assorbe molti studenti e che ha già in servizio pari treno di rinforzo in fascia serale (treno 4565)

* ripristino servizio treni tratta Biella Santhià 4538 e 4539 che garantisco collegamento tra Biella e Torino entro le ore 7.10 a Torino PN

* garanzia di collegamenti almeno biorari sabato pomeriggio su Biella Novara con riattivazione ultimo treno Novara Biella 4828 ( oggi ultimo treno h 19.04 rende la tratta inservibile al rientro su Biella ) e treno Santhià Biella 4571 h 21.50

- FESTIVI: ripristino di un minimo servizio biorario su entrambe le linee dalle 6 alle 21 garantendo mobilità oggi impossibile ( su Santhià siamo scesi da 9 coppie a 4 sole coppie di corse) soprattutto in vista del ritorno degli studenti che utilizzano il treno in uscita verso Torino e Milano la domenica sera. In particolare si segnala ripristino corse delle 20.05 per Novara e delle 20.48 per Santhià molto frequentate da studenti ed analoghe corrispondenze da Novara per Biella alle 21.06 e 21.50 Santhià Biella (servizio festivo inservibile con ultimi treni nella fascia oraria delle 19 sia da Novara che Santhià per Biella.

La situazione come già ampiamente detto, è insostenibile per l'utenza di un capoluogo di provincia come Biella (già senza collegamenti stradali veloci), che sta investendo moltissimo sul ferro, e per i viaggiatori che oggi sono letteralmente a terra.

- Paolo Forno Presidente e Co Fondatore Comis - Comitato per la Mobilità Integrata e Sostenibile

- Davide Cozzi Vice Presidente

Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi".