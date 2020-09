Ferrovie, riapertura delle scuole: 6.800 treni regionali in circolazione

Il 14 settembre riprenderanno le scuole in molte regioni e Trenitalia, d’accordo con le Regioni committenti del servizio, si prepara ad affrontare il rientro in classe incrementando le corse regionali in circolazione su tutto il territorio nazionale, circa 6.800 al giorno.

L’offerta di Trenitalia sarà in grado di soddisfare sia la domanda sia i requisiti di sicurezza stabiliti dalle “Linee Guida” sul trasporto pubblico locale contenute nell'ultimo DPCM pubblicato lo scorso 7 settembre, che consentono un riempimento dei mezzi pubblici fino all'80% della loro capienza massima, ossia quella che conteggia i posti seduti e quelli occupabili in piedi nei vestiboli e negli spazi consentiti.

Restano in vigore tutte le misure e le iniziative di profilassi adottate fino ad oggi: dall'obbligo della mascherina correttamente indossata al frequente lavaggio e disinfezione delle mani, dalla separazione dei flussi in ingresso e in uscita al frequente ricambio d’aria fino agli approfonditi e frequenti interventi di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti di sosta, di viaggio e di lavoro.

Fonte FS News - Foto Simone Bertarini