Ferrovie: ubriaca e con auto non assicurata resta senza una ruota in mezzo a un Passaggio a Livello

Quando pensi di averle sentite tutte arrivano notizie come questa.

Una venticinquenne piemontese questa mattina è rimasta chiusa tra le barriere di un passaggio a livello a Novara.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, sono situazioni che non dovrebbero ma purtroppo accadono. Non fosse che la ragazza era al volante di un’auto non assicurata, senza aver mai conseguito la patente di guida e addirittura in stato di ebbrezza.

Nella questione già tragicomica di suo non poteva mancare la ciliegina sulla torta, visto che la giovane durante l’attraversamento del passaggio a livello ha perso la ruota anteriore del veicolo rimanendo bloccata tra le barriere, che in quel momento si stavano chiudendo. Fortuna ha voluto che il treno merci che stava arrivando è riuscito ad arrestare la marcia pochi metri prima evitando l’impatto col veicolo.

Gli agenti della Polfer di Novara, subito giunti sul posto, hanno messo in sicurezza la ragazza e il suo accompagnatore, risultato poi essere il proprietario della macchina.

Dagli accertamenti effettuati la giovane è risultata avere precedenti per guida senza patente mentre il veicolo è risultato appunto sprovvisto della prevista copertura assicurativa R.C.A.. Notando lo stato alterato della giovane, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale di Arona, i poliziotti hanno rilevato anche un tasso alcolemico oltre la soglia consentita.

Inevitabilmente per la donna è scattata la denuncia per aver condotto un veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida e per averlo fatto in maniera recidiva; inoltre è stata sanzionata per aver guidato in stato di ebbrezza e per aver condotto un mezzo privo della prevista copertura assicurativa. Il suo accompagnatore, invece, è stato sanzionato per incauto affidamento di veicolo a persona sprovvista di patente di guida e il veicolo è stato posto sotto sequestro e fermo amministrativo.

Una giornata senza dubbio da dimenticare, che potranno raccontare in futuro per poche centinaia di metri di binario.