Ferrovie: eliminato passaggio a livello ad Arcore

Aperto al traffico ciclo-pedonale il nuovo sottopasso sostitutivo del passaggio a livello di via Cesare Battisti, nel comune di Arcore, sulla linea Milano-Lecco.

Il sottopasso ha una lunghezza di circa 160 metri, prevede percorsi dedicati per pedoni e biciclette contraddistinti da apposita segnaletica, è munito di un ascensore per le persone a ridotta mobilità. E di una rampa in gradini di collegamento con la nuova via Margherita Hack.

Il collegamento è dotato di un sistema di videosorveglianza e un apparato per la raccolta e lo smaltimento delle acque. Le aree di accesso sono, inoltre, arredate con opere a verde piantumato.

L’investimento complessivo è di circa 2,5 milioni di euro.

Fonte FS News