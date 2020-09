Ferrovie, Sardegna: si rinnova la stazione di Decimomannu

Domenica 13 settembre partono i lavori di adeguamento nella stazione di Decimomannu che termineranno venerdì 30 ottobre 2020, per un investimento economico di circa 1 milione di euro.

Gli interventi consentono a Rete Ferroviaria Italiana di adeguare il marciapiede a servizio del primo binario, ripristinare totalmente la pensilina e rinnovare i bagni di stazione e del sottopasso.

Per questo motivo i treni regionali in transito subiranno ritardi, limitazioni e sostituzioni con bus (il cui orario di partenza e arrivo varia in base al traffico stradale).

Tutte le modifiche sono consultabili sui sistemi informativi delle imprese ferroviarie.