Ferrovie: per i treni AV capienza dal 50% all'80%

Si chiedeva di fare in fretta e forse la soluzione è arrivata celermente anche se ci si doveva comunque pensare prima.

L'obbiettivo è aumentare la capienza sui treni dell’Alta Velocità, prima che le compagnie ferroviarie, Italo su tutte, siano costrette a tagliare i servizi.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti punta a far salire la percentuale di occupazione dei rotabili dal 50 all’80% del totale, come già avvenuto per il trasporto pubblico locale e per i convogli regionali.

A tal proposito la ministra Paola De Micheli – come scrive il quotidiano Il Mattino – sta valutando le proposte che «Italo e Trenitalia hanno mandato in questi giorni. Alcune di queste le abbiamo integrate e altre ci sembrano adatte a garantire la sicurezza dei passeggeri con un riempimento maggiore delle carrozze».

Una decisione definitiva dovrebbe arrivare a stretto giro.