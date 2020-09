Ferrovie: E.656, vecchi e malandati ma ancora molto utili [VIDEO]

Probabilmente rischiamo di essere ripetitivi ma ancora una volta ci piace portare all'attenzione le ultime gesta dei Caimano delle FS che ancora si rivelano utili nonostante siano ormai abbondantemente a fine carriera.

Nella giornata di ieri il protagonista è stato l'E.656.578 che ha svolto un compito certamente non inusuale ma sicuramente utile.

L'anziano Caimano che ricordiamo è un Sofer-Ansaldo del 1989, è stato infatti incaricato di trainare un moderno Jazz, evidentemente non in grado di muoversi autonomamente, da Taggia al Deposito di Savona.

Come si vede dalle foto, opera di Gino Boffa, il "rettile" versa in condizioni piuttosto precarie, con una verniciatura "a chiazze" che in più punti non nasconde tutti i segni del tempo, ma nonostante questo mantiene un'eleganza notevole al cospetto del moderno "elettrotreno", sicuramente non avvantaggiato dalla mole di graffiti presente sulle fiancate.

Un Gruppo "alla frutta", quello delle E.656, ma che siamo sicuri lascerà un vuoto tanto negli appassionati quanto nei ferrovieri che ne hanno sempre apprezzato le doti di affidabilità e sicurezza.

Per questo motivo, tralasciando sul finale la notizia di ieri, vogliamo ricordarli con un video che le mostra alle prese con treni davvero insoliti.

Trasferimenti di materiale più o meno nuovo, trasferimenti di rotabili demolendi e persino di composizioni miste elettrico/Diesel. Servizi affrontati senza difficoltà da macchine che presto saranno "solo" alla testa di treni storici.