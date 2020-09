Ferrovie, Svizzera: BLS presenta il nuovo FLIRT e svela il suo nome

Bernard Guillelmon, CEO di BLS, e Peter Spuhler, Presidente del Consiglio di amministrazione e CEO ad interim del gruppo di Stadler, hanno presentato per la prima volta al pubblico a Erlen l'ultimo treno FLIRT di BLS.

Come parte del "lancio" del nuovo convoglio è stato svelato anche il nuovo nome che sarà "MIKA".

"MIKA" è sinonimo di treno a tutto tondo moderno, innovativo e compatto. Il nome per i nuovi treni è stato scelto nell'ambito di un concorso pubblico organizzato proprio da BLS.

Bernard Guillelmon, CEO di BLS, è entusiasta del nuovo treno: “Il nostro MIKA collega persone e regioni: presto porterà i nostri clienti a destinazione in modo sicuro e confortevole sulla rete S-Bahn di Berna e sulle rotte RegioExpress. Sono convinto che BLS abbia un treno che delizierà i nostri ospiti. Anche i nostri dipendenti si sentiranno a proprio agio nel loro nuovo posto di lavoro".

BLS e Stadler hanno coinvolto sin dall'inizio rappresentanti dei clienti, passeggeri selezionati e organizzazioni di persone disabili durante la progettazione dei treni a sei elementi.

Sia la versione S-Bahn che quella RegioExpress hanno il pianale ribassato e ampie entrate con zone in piedi, ampi finestrini, vani portaoggetti, prese di 1a e 2a classe e una buona ricezione dei cellulari. I convogli sono a un piano e lunghi 105 metri. I treni RegioExpress sono dotati anche di una zona di ristoro. I treni per il traffico S-Bahn (28 unità) e per il traffico RegioExpress (30 unità) sono tecnicamente identici e verranno utilizzati gradualmente dal 2021. La prima corsa sarà sulla linea Berna - Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds.

Le 58 EMU di ultima generazione del tipo FLIRT sostituiscono tre tipi di veicoli più vecchi e unificano la flotta BLS. Ciò semplifica notevolmente il funzionamento, la programmazione e il servizio regolare dei treni.

"È sempre un grande piacere per l'intero team Stadler sviluppare e costruire un nuovo treno per il nostro mercato interno svizzero insieme a un operatore ferroviario svizzero", afferma Peter Spuhler, presidente del consiglio di amministrazione e CEO ad interim del gruppo di Stadler. Il nuovo sistema di protezione dei treni ETCS GUARDIA di Stadler viene utilizzato nel nuovo FLIRT di BLS. Questa è la prima volta che questo nuovo sviluppo viene installato in una serie importante di EMU in Svizzera.

“Sebbene siamo entrati nell'area del segnalamento solo nel 2016, possiamo già offrire a BLS il nostro sistema di controllo dei treni, innovativo e affidabile. Questo ci rende un'azienda più indipendente, da cui trarranno vantaggio i nostri clienti", ha sottolineato Peter Spuhler durante le celebrazioni per il battesimo.

Il sistema GUARDIA è costituito da hardware e software installati sul treno. Posizione, velocità e altri dati vengono visualizzati al conducente e trasmessi al centro di controllo.