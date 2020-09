Ferrovie: Mantova, firmato al Mit accordo per sopprimere i passaggi a livello

È stato firmato martedì 8 settembre presso la sede del Mit il protocollo d’intesa per la soppressione dei passaggi a livello nella città di Mantova.

L’accordo è stato sottoscritto dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, dall’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile e dal sindaco della città Mattia Palazzi.

Ed è proprio il primo cittadino di Mantova a parlare di “un accordo storico per la città di Mantova, atteso da sempre da tutti i mantovani.

Dopo aver ottenuto il sottopasso per la stazione dei treni, i cui lavori partiranno entro dicembre, entro sei mesi saranno pronti gli studi di fattibilità per togliere quasi tutti i passaggi a livello che creano enorme traffico e disagi per i cittadini.

Ringrazio la ministra De Micheli e l’Ad di RFI ingegner Gentile. Con questo accordo ufficiale e le risorse che saranno messe a disposizione per i lavori e sottopassi che saranno realizzati, Mantova finalmente recupera decenni e decenni di attesa”.

“L’accordo siglato oggi - ha dichiarato la ministra De Micheli durante la firma del protocollo - è un importante investimento per Mantova, per la sicurezza dei cittadini e per la viabilità. Questo intervento si colloca nella strategia del Mit di investire sulla ferrovia, potenziando la linea ferroviaria Cremona-Mantova che sarà tra le opere prioritarie che verranno commissariate”.