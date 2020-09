Ferrovie, Terzo Valico: ecco il nuovo Bivio Fegino [VIDEO]

Sarà riattivata giovedì 10 settembre la circolazione sulla Succursale dei Giovi (linea Genova-Milano) dopo gli interventi al bivio Fegino necessari per l'innesto della nuova linea del Terzo Valico.

La Succursale dei Giovi era stata interrotta il 25 luglio per consentire le attività di cantiere.

A completare i lavori, durati 48 giorni, il Consorzio COCIV, General Contractor guidato da Webuild, e il Consorzio Saturno.

Intanto, grazie a un video pubblicato ieri è possibile vedere un primo transito in prova proprio sul nuovo Bivio Fegino, completamente rinnovato a livello di piano binari e apparati IS, con l'installazione di un ACC di ultima generazione e predisposto per l'inserimento nel tunnel del Terzo Valico.

Foto FS News