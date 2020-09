Ferrovie, Olanda, NS annuncia: dal 2022 treni ogni 10 minuti sulle tratte più trafficate

L’operatore ferroviario statale olandese Nederlandse Spoorwegen ha annunciato piani per un nuovo orario per i treni sulle tratte trafficate, con un convoglio in partenza ogni 10 minuti.

In tal modo, i treni nazionali diventerebbero, nelle aree più trafficate del Randstad e in zone come Nijmegen, Arnhem Eindhoven, Den Bosch, delle vere e proprie metropolitane, scrive il quotidiano on line Parool.

La novità è stata annunciata martedì 1° settembre e riguarderà le rotte di Nijmegen – Arnhem- Utrecht – Schiphol, e poi Schiphol – Leiden – L’Aia – Rotterdam. Ciò significa che i treni tra queste principali città olandesi circoleranno ogni 10 minuti. Esiste già un servizio ferroviario sulla tratta Amsterdam – Utrecht – Den Bosch – Eindhoven ma ora il sistema coprirà gran parte delle aree più popolate e congestionate.

I servizi su queste due rotte vengono attualmente effettuati con quattro treni all'ora, che in questo modo diventeranno 6 l’ora. Secondo il sottosegretario ai trasporti Stientje van Veldhoven, dopo la crisi per il Coronavirus è necessario incentivare il viaggio in treno.