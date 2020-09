Ferrovie: DB Cargo acquista nuove Vectron Dual Mode

Meno Diesel, meno CO2, ancora più ecologia. DB Cargo acquista nuove locomotive dual mode sia da treno che da manovra che possono essere azionate elettricamente o tramite Diesel.

Siemens Mobility è riuscita a vincere l'accordo quadro per un massimo di 400 veicoli, che corrispondono a un volume di investimenti di ben oltre un miliardo di euro. Le locomotive Vectron Dual Mode saranno fornite con adattamenti specifici per la gamma di applicazioni pianificate da DB Cargo. Prima di tutto, la società di trasporto merci DB ha ordinato 100 locomotive della serie 248 con consegne che inizieranno nel 2023.

“Raddoppia il tipo di alimentazione e raddoppia il vantaggio: cresceremo e ringiovaniremo la nostra flotta per i nostri clienti con una locomotiva moderna e potente. D'altra parte, sottolineiamo la compatibilità ambientale della ferrovia. Questa locomotiva è adatta a noi perché è come noi di DB Cargo: grande, ecologica e potente", afferma Ralf Günter Kloß, membro del consiglio di amministrazione per la produzione di DB Cargo.

“Con la Vectron Dual, DB Cargo sta investendo in un trasporto merci ferroviario a prova di futuro, sostenibile ed economico. In alternativa alla locomotiva Diesel convenzionale, la Vectron Dual Mode offre il meglio di entrambi i mondi: sulle sezioni elettrificate del percorso è completamente elettrica per risparmiare carburante e ridurre i costi di manutenzione. È possibile passare al funzionamento Diesel su tratti del percorso senza linee aeree senza cambiare locomotiva", afferma Albrecht Neumann, CEO di Siemens Mobility.

Le locomotive Diesel sono ancora in uso oggi per trainare i carri merci nel traffico a carro singolo fino al binario di raccordo del cliente. Questo perché anche se la linea principale è elettrificata, l'"ultimo miglio" di solito può essere percorso solo con un mezzo con motore a combustione interna. La locomotiva a due alimentazioni può fare entrambe le cose.

Questo riduce il consumo di Diesel e le emissioni di CO2. Con le nuove locomotive, DB risparmia circa otto milioni di litri di carburante e 17.000 tonnellate di CO2 ogni anno. L'obiettivo di DB Cargo è dotare circa il 70% delle locomotive Diesel di propulsori innovativi entro il 2030.