Ferrovie, Paderno: una settimana al ritorno dei treni sul ponte

Manca una settimana alla riapertura al traffico ferroviario sul Ponte San Michele di Paderno, rimasto chiuso per due anni a causa dei lavori di riqualificazione.

A preoccupare le Amministrazioni comunali del territorio vi è l’incompatibilità del passaggio simultaneo tra treni e automobili, che dal prossimo 14 settembre dovranno attendere che le rotaie sotto di loro siano sgombere per poter oltrepassare l’Adda tra Paderno e Calusco.

Il semaforo, perciò, rimarrà rosso durante il transito dei treni, sei in totale nell'ora di punta tra le 7 e le 8.30, quando anche il traffico automobilistico è piuttosto intenso ai due imbocchi del Ponte.

“Sappiamo che sarà così da gennaio, da quando ci fu una riunione di servizi con RFI e altri enti'” ha commentato il sindaco di Paderno Gianpaolo Torchio.

“Già allora la notizia ci preoccupò molto. Si è provato a chiedere a RFI di trovare una soluzione, ma ci è stato fatto capire che non si può proprio fare altrimenti. Terremo sotto controllo eventuali disagi per gli automobilisti a partire dal 14 settembre. Per ora abbiamo chiesto che il transito dei treni e il conseguente semaforo rosso durino il meno possibile”.

Intanto RFI ha confermato la riapertura del traffico ferroviario il 14 settembre 2020.