Ferrovie, Germania: per i giovani, viaggi a prezzi "Super" su ICE e Intercity

A partire da domani, viaggiare in treno in Germania sarà ancora più conveniente per i giovani viaggiatori: con “Super Sparpreis Young” fino a 26 anni inclusi possono infatti viaggiare su ICE e Intercity a partire da 12,90 euro.

Michael Peterson, Direttore DB per i trasporti a lunga distanza: “I viaggi in treno sono molto apprezzati dai giovani. Vogliamo che la situazione rimanga tale e che anzi ancora più giovani scelgano viaggi in treno rispettosi dell'ambiente. Ecco perché li stiamo rendendo ancora più economici per questa fascia di età. Con la My BahnCard, ad esempio, i biglietti a lunga distanza sono ora disponibili a meno di 10 euro".

Il Super Sparpreis Young è disponibile dall'8 settembre al 1 novembre di quest'anno per viaggi fino ad aprile 2021. L'offerta si adatta alle esigenze dei giovani clienti che sono flessibili in termini di tempo e possono e vogliono muoversi spontaneamente. Pertanto, soprattutto con il Super Sparpreis Young, può essere utile cercare un prezzo speciale poco prima del viaggio programmato.

L'offerta speciale si applica a tratte nazionali tedesche a lunga percorrenza selezionate in 2a classe e ha una disponibilità limitata. I biglietti e ulteriori informazioni sull'offerta sono disponibili su bahn.de/young.