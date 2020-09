Ferrovie, Germania: ecco la data di addio ai treni Diesel

Fotografie come quelle a corredo di questa news potrebbero diventare in futuro un antico ricordo.

Deutsche Bahn sta infatti facendo in modo di puntare sempre meno sul Diesel convenzionale per diventare un'azienda climaticamente neutra entro il 2050.

A tal fine, la compagnia tedesca sta esaminando varie opzioni per azionamenti e carburanti alternativi. Il convoglio di prova denominato TrainLab sta in tal proposito già testando un eco-Diesel che riduce le emissioni di CO2 del 90%. Da ottobre, inoltre, il Sylt Shuttle, convoglio che viaggia tra Westerland e Niebüll proverà anche lui un eco-diesel maggiormente rispettoso del clima. A questi due si aggiungeranno altri test anche nel normale esercizio ferroviario.

Sabina Jeschke, membro del consiglio di amministrazione di DB per la digitalizzazione e la tecnologia: “Le ferrovie diventeranno climaticamente neutre solo se diremo addio al Diesel. Dobbiamo ridurre radicalmente il consumo di combustibili fossili e portarli a zero. Nel 2050 DB non farà circolare più nemmeno un mezzo a trazione Diesel. Con un consumo annuo di oltre 250 milioni di litri di Diesel, questa è una sfida importante e la stiamo affrontando. Affinché i carburanti e gli azionamenti alternativi possano essere utilizzati su rotaie, su strada e in volo, il settore dei trasporti e l'industria devono spingere in modo massiccio la ricerca e lo sviluppo".

Nel TrainLab e nel Sylt Shuttle vengono usate attualmente due diverse versioni di eco-Diesel che sono realizzate interamente o parzialmente per mezzo di residui organici trasformati e rifiuti. I motori Diesel del treno di prova hanno funzionato finora senza problemi e, cosa molto importante, non hanno dovuto essere aggiornati tecnicamente. Per l'immediato futuro sono in corso i preparativi per utilizzare l'eco-Diesel su scala più ampia anche nel trasporto regionale nel Baden-Württemberg.

Poiché non esiste una soluzione unica per la sostituzione del gasolio, DB sta testando carburanti e trasmissioni alternative. I primi veicoli ibridi sono già in uso. Ci saranno anche treni a batteria o con propulsori a idrogeno.