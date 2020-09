Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo degli eventi più importanti della settimana appena terminata.

Cominciamo con le novità inerenti all'Alta Velocità: mentre da Trenitalia aumenta ulteriormente in questo scampolo d’estate il numero dei collegamenti AV verso il Sud (Ferrovie: diventano 66 le Frecce straordinarie dell’estate 2020), la Regione Lazio decide di investire fondi per il nuovo servizio AV sperimentale (Ferrovie, Alta Velocità: stanziati dalla Regione Lazio 1.298.000 euro).

Sul fronte dei trasporti regionali arrivano finalmente le norme guida del Ministero atte al contenimento della pandemia (Trasporti: approvate in conferenza unificata le linee guida Mit) destinate a mettere fine al caos generatosi nelle settimane precedenti che ha visto coinvolte in particolare Liguria, Lombardia e Piemonte (Ferrovie: i treni tra Lombardia e Liguria continuano a saltare il Piemonte). Intanto in Toscana, anche per garantire il distanziamento sociale, arriva un altro convoglio per LFI (Ferrovie, Toscana: per LFI in arrivo il terzo treno Jazz).

Prosegue poi il programma di demolizione di materiale obsoleto da parte di Trenitalia, con mezzi sempre più spesso inviati a demolizione via strada (Ferrovie: ancora demolizioni su strada per mezzi obsoleti).

Buone notizie arrivano per gli appassionati di viaggi con treni storici, infatti dopo la pausa forzata a causa del lockdown, tornano a circolare sui binari del nostro Paese gran parte dei Treni Storici organizzati dalla Fondazione FS Italiane. Ripartono quindi in Campania l’Archeotreno, l’Irpinia Express (Ferrovie: ripartono l’Archeotreno e l’Irpinia Express), e il Pietrarsa Express (Ferrovie: riparte il “Pietrarsa Express”), mentre in Sicilia torna il Treno del Barocco (Ferrovie: il Treno del Barocco tra Siracusa, Modica e Ragusa).

Le notizie dall'estero arrivano soprattutto dalla Svizzera, dove, dopo il passaggio a FFS (Ferrovie, Svizzera: da questa notte la Galleria del Ceneri passa alle FFS), è stata ufficialmente inaugurata la Galleria di Base del Ceneri (Ferrovie: la Galleria di Base del Ceneri è realtà) con il passaggio dei primi convogli nella galleria (Ferrovie: di GTS Rail il primo treno ad attraversare il tunnel del Ceneri).

Notizie poi dalla Germania dove un incidente a un convoglio merci avrebbe potuto avere conseguenze pesanti (Ferrovie: deraglia treno di cisterne in Germania, due perdono il carico di biodiesel [VIDEO]), e dai Paesi Bassi con l’ennesimo incidente a un passaggio a livello (Ferrovie: scontro al PL nei Paesi Bassi, due feriti [VIDEO]).

E poi ancora in Gran Bretagna accoglienza fredda per il treno Pride (Ferrovie: pioggia di critiche per il treno Pride del Regno Unito), guai in vista per i convogli in Albania (Ferrovie, Albania: niente gasolio e treni nuovamente fermi), in Repubblica Ceca novità per CZ Loko (Ferrovie: da CZ Loko la locomotiva numero 1111 per ČEPRO).

Concludiamo con una notizia che riguarda il servizio Eurostar, messo a dura prova dall'emergenza sanitaria per la pandemia di Coronavirus (Ferrovie: quarantena e pochi viaggiatori, e l'Eurostar va in crisi).

Appuntamento tra sette giorni!

Foto 1 Andrea Corsini - Foto 3 vigili del fuoco volontari Lahnstein