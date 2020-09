Ferrovie: una insolita E.414 sui binari italiani

Le E.414 stanno perdendo la livrea Frecciabianca a vantaggio di quella Intercity Giorno.

Questo è un dato di fatto che sembra coinvolgere l'intero Gruppo, tranne almeno una unità.

La E.414.140, infatti, da diverso tempo sta girando nel nord Italia, con la livrea Intercity Giorno ma priva dei loghi del brand sui frontali e sulle fiancate.

Entrando nel dettaglio, il logo FS che normalmente è quello multicolore sulla fascia bianca è invece bianco e posto sulla fascia grigia, inserito proprio al posto di quello Intercity Giorno con la scritta e il sole.

Curiosità nella curiosità, da uno dei due lati la macchina in questione ha anche un ricordo della cromia Frecciabianca. Probabilmente per mancanza di pezzi di ricambio in tinta, è stato infatti utilizzato uno degli sportelli laterali ancora dotato di vecchia colorazione che ben si nota staccando dalla più recente.

Foto Luigi Longo