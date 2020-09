Ferrovie: di GTS Rail il primo treno ad attraversare il tunnel del Ceneri

È di GTS Rail, compagnia ferroviaria merci privata pugliese, il primo treno ad attraversare il tunnel del Monte Ceneri inaugurato oggi.

L'opera ferroviaria a due canne (una direzione Bellinzona-Zurigo-Rotterdam, l'altra Lugano-Milano-porto di Genova), della lunghezza di 15,4 km ridurrà di due ore i tempi di traffico merci sul corridoio Reno Alpi tra Genova e Rotterdam. Il carico dei container è per il 90% di Barilla.

"Oggi si inaugura una delle infrastrutture strategiche per il futuro dei collegamenti ferroviari in Europa - commenta Alessio Muciaccia, ceo di GTS-. Il progetto Alpetransit ed il tunnel di base del Ceneri sono la dimostrazione che progetti monumentali di estrema complessità ingegneristica possono essere realizzati in tempi certi. La Svizzera è uno dei paesi all'avanguardia nel mondo della Ferrovia e per noi è un onore poterla attraversare tutti i giorni con i nostri convogli. L'auspicio - conclude Muciaccia - è che anche l'Italia sia celere nell'adeguare la propria offerta infrastrutturale per rendere questo corridoio pienamente utilizzabile per togliere sempre più camion dalle strade".