Ferrovie: scontro al PL nei Paesi Bassi, due feriti [VIDEO]

Ancora un incidente ferroviario a un passaggio a livello, questa volta nei Paesi Bassi.

Nel pomeriggio di ieri, nei pressi di Roermond, un treno composto da materiale automotore VIRM si è scontrato con un camion. A causa dell'incidente, il traffico ferroviario tra Weert e Roermond è rimasto interrotto fino a questa mattina.

Secondo la polizia, due viaggiatori sono rimasti leggermente feriti e sono stati portati via in ambulanza per traumi al collo. Sia il camion che il treno sono stati gravemente danneggiati nell'impatto, avvenuto peraltro sotto gli occhi di parecchi spettatori, uno dei quali è anche riuscito a fare un video.

Il filmato mostra chiaramente che il camion si è fermato in mezzo ai binari con il PL perfettamente funzionante. Capito a cosa stesse andando incontro, l'autista è sceso dalla cabina tentando di avvertire il macchinista del convoglio in arrivo, senza però riuscirci. Il bilico era carico di rotoli di carta, alcuni dei quali sono finiti lungo la ferrovia.

La polizia sta indagando ulteriormente sulla causa dell'incidente.