Ferrovie: da Trenitalia biglietti scontati per raggiungere le località di voto

Biglietti Trenitalia scontati per raggiungere le località di voto in occasione delle prossime elezioni referendarie, regionali e comunali del 20 e 21 settembre e in caso di eventuale turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre.

L'agevolazione "Viaggi degli elettori", valida per soluzioni di andata e ritorno, prevede la riduzione del 70% rispetto al prezzo Base del biglietto per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e servizio cuccette. Per i treni regionali la riduzione è del 60%.

I biglietti possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell'arco di 20 giorni a ridosso degli election days. Per il voto del 20 e 21 settembre, il viaggio di andata può essere effettuato dall'11 settembre e quello di ritorno non oltre il 1 ottobre. Per il turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre viaggio di andata dal 25 settembre e di ritorno non oltre il 15 ottobre. Per il ballottaggio, infine, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 4 ottobre viaggio di andata dal 25 settembre e di ritorno non oltre il 14 ottobre.

Per usufruire delle riduzioni gli elettori devono esibire, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio abilitate, i seguenti documenti: documento di identità; tessera elettorale (se sprovvisti di tessera elettorale si deve sottoscrivere e presentare, esclusivamente in biglietteria, una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata).

Dal 17 agosto è possibile richiedere un biglietto elettronico e ricevere dall'operatore un promemoria di viaggio via e-mail, sms oppure cartaceo. Per il viaggio di ritorno l’elettore deve esibire, oltre ai titoli di viaggio, anche la tessera elettorale regolarmente timbrata o, in mancanza, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione.

Gli elettori che rientrano dall'estero possono usufruire della tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da e per l’Italia).

Fonte FS News - Foto Simone Bertarini