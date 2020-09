Ferrovie: Cina, cresce trasporto merci su linea Yiwu-Europa

Il numero dei treni merci in partenza dalla città di Yiwu, nella provincia dello Zhejiang, diretti in Europa, nel 2020 ha raggiunto quota 529 superando il numero complessivo dello scorso anno.

Chiamata Yixin'ou, la linea merci è lunga 13.052 chilometri e collega l’importante hub per le piccole merci con l'Europa.

Un treno carico di 100 TEU di generi di prima necessità, articoli natalizi e altri beni è partito da Yiwu nel pomeriggio di ieri, diretto verso Minsk in Bielorussia. Era il 529/mo treno merci Cina-Europa a lasciare la città dal 1° gennaio.

Le statistiche dell’operatore del servizio ferroviario Yiwu Tianmeng Industrial Investment Co., Ltd. mostrano che i treni del trasporto merci Cina-Europa in partenza da Yiwu nel 2020 hanno consegnato un totale di 43.802 TEU di merci, con un aumento del 186,5% su base annua.

Il presidente della società, Feng Xubin, ha affermato che i treni merci Yixin'ou offrono un trasporto stabile e sicuro di merci sia per l’export che per l’import, garantendo un regolare flusso logistico e uno stabile approvvigionamento di materiali, fra cui quelli contro il contagio.