Ferrovie: accordo Ferrotramviaria, SIA e Tecknè per abilitare pagamenti contactless a Bari

Arriva oggi una buona notizia per chi utilizza il passante ferroviario di collegamento tra l’Aeroporto Internazionale “Karol Wojtyla” ed il centro di Bari e viceversa.

Facile, veloce, sicuro: è il nuovo servizio di pagamento contactless “Paga e via” sviluppato da Ferrotramviaria, SIA - società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity – e Tecknè per i passeggeri che da oggi utilizzeranno il passante ferroviario di collegamento tra l’Aeroporto Internazionale “Karol Wojtyla” ed il centro di Bari e viceversa.

L’innovativo servizio consente di pagare il biglietto in modalità completamente digitale e accedere ai treni avvicinando semplicemente la propria carta di pagamento (Mastercard o VISA) a uno dei tornelli o totem dedicati presenti nelle stazioni e, in caso di controllo, ai terminali in dotazione al personale di verifica. È possibile utilizzare qualsiasi tipo di carta contactless, anche virtualizzata su smartphone o dispositivi wearable.

Il nuovo sistema si basa sull'infrastruttura tecnologica sviluppata da SIA e Tecknè che, nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza e privacy, offre una esperienza di pagamento unica a tutti gli utenti del servizio i quali non dovranno quindi più preoccuparsi di trovare il punto vendita per l’acquisto del titolo di viaggio, sceglierne la tipologia e validarlo prima di accedere ai treni.

“Ferrotramviaria, sensibile e attenta all'innovazione tecnologica e dei sistemi di integrazione tariffaria, prosegue la collaborazione con SIA e Tecknè in una nuova sfida per migliorare il rapporto con la propria clientela, semplificando l’accesso alla mobilità con l’introduzione di nuove modalità di pagamento: per questo, ha affidato a SIA la gestione delle transazioni veloci e sicure per il pagamento del biglietto all'atto dell’uso del sistema di trasporto, senza il pensiero delle code e dell’acquisto in anticipo, pagando solo all'accesso al binario per il treno in partenza” ha dichiarato Massimo Nitti, Direttore Generale di Ferrotramviaria.

“Grazie alla tecnologia di SIA, Ferrotramviaria è la prima azienda di trasporto pugliese e una delle prime a livello nazionale ad adottare un sistema avanzato di pagamento nel trasporto pubblico. Bari entra così nel novero delle città che, utilizzando la nostra piattaforma, hanno intrapreso un percorso di smart mobility con la digitalizzazione dei titoli di viaggio. L’auspicio è che questa iniziativa possa rappresentare lo snodo per integrare tutto il trasporto regionale e fare in modo che il pagamento elettronico entri sempre di più nella quotidianità dei cittadini” ha dichiarato Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di SIA.

“Con l’avvio dell’iniziativa di Ferrotramviaria, si compie un ulteriore passo avanti verso una mobilità senza limiti, facile, sicura, libera da condizionamenti di programmazione e reperimento del biglietto, con una modalità di pagamento universale che realizza a pieno l’interoperabilità tra gli operatori del trasporto pubblico” ha affermato Pierluigi Ceseri, Amministratore Unico di Tecknè.