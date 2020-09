Ferrovie: il maltempo blocca il VivAlto e sotto al diluvio arriva la D.345 [VIDEO]

È stata una giornata molto movimentata sulla linea Roma-Cesano-Viterbo quella di lunedì scorso.

Nella mattinata, infatti, il Regionale Veloce 24051 di Trenitalia, per danni provocati dal maltempo, non ha potuto proseguire il suo viaggio da Viterbo Porta Fiorentina a Roma Ostiense dopo la stazione di San Martino al Cimino.

All'ora di pranzo, è per questo motivo stata inviata da Roma a Viterbo la D.345.1021, peraltro nei bellissimi colori originali, in soccorso al VivAlto che aveva in coda la E.464.666 XMPR.

Una volta agganciata e sotto un diluvio torrenziale, la composizione ha percorso la linea FL3 a ritroso, arrivando verosimilmente fino al deposito di Roma Smistamento.

Nonostante la pioggia, non è mancato chi ha immortalato il curioso episodio, con Aldo Saetta che ha sfidato il maltempo "fermando" la composizione ad Anguillara.