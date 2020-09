Ferrovie, Albania: niente gasolio e treni nuovamente fermi

La notizia va presa per quel che è visto che anche volendo non ci sono fonti ufficiali a cui potersi rivolgere per una conferma o una smentita.

Ad ogni modo, secondo alcune indicazioni ben accreditate, in Albania il servizio ferroviario passeggeri sarebbe stato ancora una volta sospeso.

La motivazione è sempre la stessa, la mancanza di carburante per far circolare i pochissimi treni previsti in orario, che coprono peraltro una parte limitatissima del paese.

Qualora questa indiscrezione fosse confermata si tratterebbe, come già detto, di qualcosa di già visto. Lo scorso anno i treni si fermarono l'11 novembre per poi ripartire qualche mese dopo ma sempre con grandi stenti.

Del resto da mesi se non forse da anni, in Albania si parla di una ricostruzione della rete ferroviaria che attualmente riversa in condizioni a dir poco disperate ma, nonostante questo, di miglioramenti tangibili non ce ne è ancora traccia.