Ferrovie: svio in manovra sulla Roma Termini - Centocelle

Due treni della linea Termini-Centocelle sono usciti dai binari ieri sera.

L'immagine, già vista in città in altre occasioni, è stata immortalata dai blogger di Odissea Quotidiana su via Casilina, all'altezza della stazione di Centocelle.

L'incidente, che non ha causato feriti, secondo quando si apprende è avvenuto intorno alle 20:45 di lunedì 31 agosto.

Sebbene le cause siano ancora ufficialmente da accertare, le dinamiche dello svio appaiono del tutto analoghe a quelle del dicembre scorso, anche questo avvenuto nei pressi del deposito durante alcune manovre.

Dalla serata di ieri l'ATAC, l'azienda dei trasporti di Roma che gestisce la linea ferroviaria, ha consigliato all'utenza di utilizzare bus e tram per raggiungere le proprie destinazioni. Le operazioni di rimozione dei treni continueranno anche oggi.

Foto di Odissea Quotidiana