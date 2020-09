Ferrovie: riattivata la Campobasso - Termoli

Il fuoco l’aveva danneggiata e resa impercorribile ma grazie all'intervento dei tecnici di RFI è stata ripristinata questa mattina, 1 settembre, la linea ferroviaria Campobasso –Termoli.

La linea, come scritto in altra news, era stata chiusa ieri, 31 agosto, in seguito agli ingenti danni provocati da due incendi divampati in prossimità dei binari, fra le località di Guglionesi e San Martino e San Martino e Ururi.

“La circolazione dei treni – si legge in una nota stampa di RFI – è tornata alla normalità, in seguito all’intervento di una squadra di 30 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici che hanno lavorato alla riattivazione dell’infrastruttura ferroviaria”.

A fasi alterne, ancora, i treni che ci viaggiano sopra. Il Regionale 34795 ha circolato con oltre mezz'ora di ritardo mentre il Regionale 34796 è arrivato sostanzialmente in orario.