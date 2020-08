Ferrovie: deraglia treno di cisterne in Germania, due perdono il carico di biodiesel [VIDEO]

Domenica 30 agosto, intorno alle 18.40, un treno merci è deragliato in Germania davanti alla stazione di Niederlahnstein.

Il treno era in viaggio da Rotterdam a Basilea e i 19 vagoni cisterna in composizione erano carichi di biodiesel.

Sei vagoni si sono ribaltati e due hanno perso completamente il carico di gasolio pari a circa 150.000 litri. Di conseguenza, il tratto destro del Reno e la ferrovia della valle del Lahn a Niederlahnstein sono stati chiusi.

Secondo DB Netz, il traffico merci è "in gran parte" deviato a sinistra del Reno, mentre il traffico regionale ferma all'ultima stazione prima di Niederlahnstein. I vigili del fuoco volontari di Lahnstein e i vigili del fuoco professionisti di Coblenza hanno pompato il carico di vagoni cisterna deragliati in camion e in vagoni cisterna sostitutivi.

Oggi, 31 agosto, i carri cisterna sono invece stati recuperati. La polizia federale di Treviri ha avviato indagini e per fortuna oltre a non esserci stati feriti, c'è poca preoccupazione anche dal punto di vista ambientale.

Il biodiesel è infatti composto da oli vegetali e non può essere paragonato al gasolio a base di olio minerale. Tra le altre cose, viene scomposto quattro volte più velocemente dai batteri del suolo e ci sono meno residui tossici.

Foto vigili del fuoco volontari Lahnstein