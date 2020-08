Ferrovie: maltempo nel Centro-Nord, traffico sospeso su diverse linee

Tante le situazioni difficili sulle linee del nostro Paese, da Nord a Sud per il maltempo.

Sulla linea Verona - Brennero il traffico è sospeso dalle ore 22:06 di ieri in via precauzionale per allerta meteo.

Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Bolzano e Fortezza e tra Bolzano e Trento.

Treni parzialmente cancellati:

• FR 8453 Bolzano (5:12) - Napoli Centrale (11:23): origine da Verona Porta Nuova (6:52).

I passeggeri in partenza da Bolzano possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Trento, dove troveranno ulteriore proseguimento fino a Verona Porta Nuova con il treno FA 8507 in partenza da Trento alle ore 7:43 e da Rovereto alle ore 7:57 e in arrivo a Verona Porta Nuova alle ore 8:40.

I passeggeri in partenza da Trento e Rovereto possono utilizzare il treno FA 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10) in partenza da Trento alle ore 7:43, Rovereto alle ore 7:57 e in arrivo a Verona Porta Nuova alle ore 8:40.

• FA 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10): origine da Trento (7:43).

I passeggeri in partenza da Bolzano possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Trento.

• RV 2251 Bolzano (5:00) - Bologna Centrale (8:36): limitato a Mezzocorona (5:24)

• RV 2253 Brennero (6:08) - Verona Porta Nuova (9:14): origine da Trento (8:10)

• R 10906 Verona Porta Nuova (5:25) - Bolzano (7:24): limitato a Trento (6:30)

• R 2762 Trento (5:30) - Brennero (7:52): cancellato da Mezzocorona (5:44) a Bolzano (6:20)

• R 10905 Bolzano (5:36) - Verona Porta Nuova (7:51): limitato a Mezzocorona (6:15)

• R 2761 Fortezza (5:36) - Verona Porta Nuova (8:14): cancellato da Bolzano (6:20) a Mezzocorona (6:49)

• R 10907 Bolzano (6:06) - Ala (7:25): limitato a Mezzocorona (6:41)

• R 10914 Verona Porta Nuova (6:06) - Bolzano (8:23): origine da Mezzocorona (7:46)

• R 10904 Trento (6:20) - Bolzano (7:14): origine da Mezzocorona (6:35)

• R 10909 Bolzano (6:34) - Verona Porta Nuova (8:54): origine da Trento (7:33)

• R 10910 Ala (6:37) - Bolzano (7:52): origine da Mezzocorona (7:16)

• R 10911 Bolzano (7:04) - Rovereto (8:12): origine da Trento (7:58)

• R 10918 Verona Porta Nuova (7:06) - Bolzano (9:23): origine da Mezzocorona (8:46)

• R 2763 Fortezza (7:45) - Verona Porta Nuova (10:14): origine da Trento (9:10)

Treno cancellato:

• FR 9721/9720 Bolzano (8:45) - Milano Centrale (11:45)

I passeggeri in partenza da Bolzano, Trento e Rovereto possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Milano Centrale.

I passeggeri in partenza da Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda e Brescia possono utilizzare il treno FR 9724 in partenza da Verona Porta Nuova alle ore 12:02, da Peschiera del Garda alle ore 12:14, da Brescia alle ore 12:39 e in arrivo a Milano Centrale alle ore 13:15.

Brutte notizie anche dal Centro Italia.

Il traffico è sospeso tra Viterbo Porta Fiorentina e Attigliano per la mancata erogazione di energia elettrica da parte della società fornitrice a seguito di danni causati dalle condizioni meteo critiche. I treni Regionali sono cancellati e sostituiti con bus tra Viterbo Porta Fiorentina e Attigliano.

Anche sulla linea Termoli - Isernia - Vairano il traffico sospeso dalle ore 16:02 di ieri per danni causati da un incendio.

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• R 34796 Campobasso (6:00) - Termoli (7:50)

• R 34798 Campobasso (18:25) - Termoli (20:15)