Ferrovie, Bombardier: ok lavoratori ad Alstom ma timori per Vado Ligure

"Il Comitato Aziendale Europeo dei lavoratori di Bombardier Transportation ha espresso parere positivo con riserva al processo di acquisto del gruppo da parte di Alstom.

Secondo il CAE l'offerta di Alstom rappresenta, alla luce di valutazioni politiche e tecniche, la migliore soluzione al fine di garantire continuità occupazionale e produttiva". Questa la nota diramata dalle segreterie territoriali di FIM, FIOM e UILM e dalla RSU Bombardier Vado Ligure.

"Alla base della proposta di acquisizione esiste una progettualità industriale finalizzata a creare un nuovo Gruppo leader mondiale del settore. L'attuale situazione legata all’emergenza sanitaria ha creato incertezze ma le prospettive per un futuro importante per l'industria ferroviaria in un contesto di mobilità sempre più sostenibile rimangono sempre valide".

"Le misure correttive richieste dalla Commissione Europea lo scorso 31 luglio non hanno sorpreso il CAE e sono in linea con le analisi fatte sin dall'inizio del processo nonché con i rimedi che Alstom e Bombardier hanno presentato lo scorso 10 luglio - proseguono - Il CAE ha pertanto deciso all'unanimità di esprimere un parere positivo sulle questioni oggetto della consultazione e di accogliere con favore l'acquisizione di BT da parte di Alstom".

"Questo parere, tuttavia, non rappresenta un assegno in bianco. Per quanto riguarda le azioni correttive con cui verranno cedute quote di mercato nell’alta velocità, nei treni regionali e nel segnalamento il CAE ha espresso, tra le altre cose, forte preoccupazione per il futuro del sito di Vado Ligure. In particolare è stato richiesto l’inizio di un confronto sulle conseguenze che avrà il processo di vendita del progetto Zefiro 1000".



"Infine il CAE dei lavoratori di Bombardier Transportation chiede ad Alstom di garantire che il processo di integrazione venga portato avanti escludendo il ricorso a licenziamenti e che Alstom si impegni quanto prima con i rappresentanti dei lavoratori ad iniziare un confronto sui dettagli del piano di integrazione aziendale" concludono i sindacati.