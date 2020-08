Ferrovie: ecco la corsa prova su Arezzo della E.444R.005

Dopo la prima uscita "breve", prima sgambata degna di nota per la E.444R.005 di Fondazione FS Italiane.

Nella giornata di ieri la locomotiva nella sua rinnovata cromia d'epoca ha effettuato una corsa prova tra Foligno e Arezzo e ritorno.

Con essa erano presenti la E.402B.132 in cromia XMPR a fare da "chioccia" e due vetture nella livrea Intercity Giorno.

Particolarmente curioso l'accostamento cromatico con queste ultime che non è "eccezionale" ma tutto sommato nemmeno così sgradevole.

Del resto, quando una macchina ha una livrea è bella di suo, riesce ad accostarsi in maniera efficace con qualsiasi vettura esistente.

Le foto di Giovanni Gardenghi, scattate proprio in quel di Arezzo, ci mostrano in apertura la composizione in un senso e poi nell'altro.

Le altre foto della corsa prova, così come dell'intero Gruppo, sono presenti sulla nostra gallery FotoFerrovie.Info.