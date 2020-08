Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo degli eventi più importanti della settimana appena terminata.

Anche questa settimana, apriamo la nostra rubrica con le notizie riguardanti la situazione dei convogli regionali in attesa delle nuove norme per la prevenzione del Covid-19 che saranno decise dopo l’incontro tra il Governo e le Regioni in programma lunedì. Intanto numerose sono le ipotesi al vaglio (Trasporti: ecco le proposte per aumentare la capienza sui mezzi pubblici), mentre è ancora caos tra Regioni con norme diverse in materia di distanziamento sociale sui convogli (Ferrovie: i regionali Lombardia/Liguria "saltano" ancora il Piemonte).

A tenere banco nelle notizie del mondo ferroviario c’è poi ancora l’incidente di Carnate.

Ripresa a tempo di record la circolazione sulla linea interessata (Ferrovie, incidente di Carnate: domani torna la circolazione sulla tratta), Trenord controbatte alle accuse mosse da alcuni sindacati (Ferrovie, la replica di Trenord: nessun guasto al treno 10711) e decide ovviamente di demolire le vetture coinvolte nel deragliamento (Ferrovie: saranno demolite le vetture di Carnate).

Intanto la compagnia ferroviaria privata Italo si prepara, forse, ad ampliare la sua offerta nel sud del Paese effettuando corse prova in Puglia (Ferrovie: confermato, Italo arriva in prova anche in Puglia), come documentato (Ferrovie: corse prova di Italo in Puglia, ecco foto e video), mentre per quanto riguarda i rotabili storici, esce dalle OMC di Foligno la E.444R.005 di Fondazione FS Italiane (Ferrovie: ecco la E.444R.005 in livrea "originale" di Fondazione FS).

Le notizie dall'estero riguardano stavolta la Romania dove una locomotiva ha preso fuoco durante il tragitto (Ferrovie, Romania: locomotiva a fuoco durante il viaggio), dalla Serbia con una interessante novità in materia di sicurezza (Ferrovie, Serbia: nuova App per vedere tutti i Passaggi a Livello), l’Austria dove sono molto richiesti i treni notte tanto da necessitare di una nuova officina (Ferrovie: nuova officina a Vienna per la manutenzione dei nuovi NightJet), e la Repubblica Ceca dove CZ Loko fa un passo importante (Ferrovie: CZ Loko entra nel mondo del noleggio locomotive).

Novità poi dalla Svizzera con FFS che pubblica il nuovo orario invernale (Ferrovie: tante novità nell'orario invernale delle FFS), ma si vede costretta a prendere una decisione molto difficile (Ferrovie, Svizzera: mancano macchinisti, soppressi 200 treni al giorno). Chiudiamo la nostra rubrica con una notizia dalla Cina dove diventa realtà un progetto destinato a rivoluzionare il modo di viaggiare in treno (Ferrovie, Cina: test treno magnetico a velocità medio-bassa).

Foto 2 Davide Lippolis - Foto 3 Fondazione FS Italiane